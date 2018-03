EP2014: dit verkiezingsfilmpje mogen Deense kiezers niet zien

Deense parlementariërs bedachten de superheld ‘Voteman’ om jonge kiezers enthousiast te maken voor de Europese Parlementsverkiezingen. Maar het filmpje met de grove en seksbeluste Voteman veroorzaakte ophef en werd gelijk weer offline gehaald.

Net als in Nederland spreken de Europese Verkiezingen onder jongeren in Denemarken nauwelijks tot de verbeelding.

Superheld

Deense parlementariërs riepen daarom superheld Voteman in het leven. In een animatiefilmpje is te zien hoe de stripheld zijn harem verlaat om zich in de buitenwereld op de ‘ongelovigen’ te storten.

Wie niet stemmen wil, moet maar voelen, is de gedachte van de in een lederen pakje gestoken Voteman. Mensen die niet willen stemmen, rost hij letterlijk het stemlokaal in.

Ook tieners die lekker liggen te vrijen, worden door Voteman het raam uitgesmeten. De animatiefilm heeft in Denemarken op weinig sympathie kunnen rekenen. Vanwege de opheffing heeft het Deense parlement het filmpje snel weer offline gehaald. Bekijk hier onder het bewuste filmpje.