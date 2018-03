Europees PvdA-lijsttrekker Paul Tang gaat werkloosheid wegtoveren

Wat gebeurt er als de Partij van de Arbeid de absolute meerderheid krijgt in het Europees Parlement? Dan verdwijnt de werkloosheid in Europa als sneeuw voor de zon en zal er volledige werkgelegenheid zijn.

Met die belofte komt de Europese lijsttrekker voor de PvdA, Paul Tang, dinsdag in de Volkskrant.

Als hij kon toveren

Tang belooft dat een Europese stem op de PvdA goed is voor ‘volledige werkgelegenheid’. Dit betekent dat alle conjuncturele werkloosheid verdwijnt.

Zijn de economische vooruitzichten zo rooskleurig, of wil de PvdA-lijsttrekker de werkloosheid wegtoveren door banen te creëren. Krijgen we na de Melkert-banen nu de ‘Tang-banen’?

Werkloosheidsnorm

Het plan van de PvdA is bekend. De sociaaldemocraten pleiten voor een Europese ‘werkloosheidsnorm’ van 5 procent. Landen die boven die norm komen, worden op de vingers getikt. Net als bij overschrijding van het begrotingstekort.

Loze woorden? Niet als het aan Tang ligt. De PvdA’er vindt dat vooral andere partijen met loze beloften komen. ‘Ze belijden de doelstelling van volledige werkgelegenheid met de mond. Maar in de praktijk blijft het bij woorden. En dat is precies wat er moet veranderen. Nu het economisch herstel is ingezet, moet werk boven aan de agenda komen.’

Vrije markt

Het enthousiasme voor de werkloosheidsnorm bij de PvdA is bij coalitiegenoot VVD een stuk minder groot. Premier Mark Rutte (VVD) zegt dat werkloosheid zich niet zo makkelijk laat sturen. ‘Het is de uitkomst van een economisch proces. We scheppen ook geen banen als overheid, maar zorgen voor de juiste randvoorwaarden,’ zei de premier eerder.

VVD-delegatieleider Hans van Baalen vindt dat de PvdA ‘spot met iedere economische realiteit’. ‘Als een bedrijf mensen moet ontslaan omdat de markt tegenzit dan wil Tang zo’n bedrijf straffen waardoor ze nog meer mensen moeten ontslaan,’ meent Van Balen.

Dat vrijemarktdenken is Tang zat. Volgens de PvdA’er laat de VVD daarmee zien ‘geen lessen te hebben getrokken uit de crisis’. ‘Als we de markt niet afgrenzen, leidt dat tot ongelukken,’ bepleit de sociaaldemocraat. Wie ‘Tang-banen’ wil, weet in ieder geval wat te stemmen op 22 mei.