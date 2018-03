Geen euro meer? Liever niet, vinden de meeste Nederlanders

Nederlanders zitten niet te wachten op een nieuwe munt. Meer dan driekwart van de kiezers wil dat Nederland de euro houdt.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Kieskompas, dat zondag werd gepubliceerd.

Mening

Het Kieskompas vroeg bijna 117.000 Nederlanders wat hun mening is over de stelling: ‘Nederland moet uit de euro.’ 30,5 procent is het daar niet mee eens, 45,6 procent is nog duidelijker: helemaal niet mee eens.

Volgens Elsevier

76 procent is dus tegen een ‘exit‘ uit de eurozone en voor het behoud van de gezamenlijke munt. Een minderheid van zo’n 13 procent wil wel dat Nederland de eurozone verlaat. De overige 10 procent heeft geen uitgesproken mening over de euro.

Verdwijnen

Alleen bij de PVV zijn de tegenstanders van de euro in de meerderheid. Ruim driekwart van de aanhang van Geert Wilders ziet de gezamenlijke munt het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Een op de tien PVV-kiezers wil de euro houden.

Onder aanhangers van de SP, een partij die ook geldt als een eurosceptische partij, ligt de euro een stuk beter. Meer dan de helft van de socialisten wil de munt houden. Bijna een kwart wil van de euro af. De achterban van GroenLinks, D66 en PvdA zijn bijna unaniem voorstander van de euro.

Chagrijn

De meeste Nederlanders willen dus niet zomaar terug naar de gulden. ‘Veel mensen zijn chagrijnig over de euro als symbool van Europese eenwording, maar ze worden nog chagrijniger van risico. Ze zien geen alternatief, ze hebben blijkbaar liever een slechte situatie dan onzekerheid,’ zegt politicoloog André Krouwel van het Kieskompas.

De vraag is wel of Nederlanders de euro ook steunen als er wel een alternatieve optie is. Krouwel wijst op een gemeenschappelijke munt met landen als Nederland, Duitsland, Zweden. Finland, Oostenrijk en misschien ook Noorwegen. ‘Een noordelijke euro of een noordmark, zonder Zuid-Europa. Mogelijk is dat wel een aantrekkelijk alternatief.’