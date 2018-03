Gemeente Sittard stuurt inwoners brief met pro-Europees verhaal

De gemeente Sittard-Geleen verstuurde de afgelopen dagen niet alleen stempassen voor de Europese verkiezingen, maar ook een brief met een pro-Europese boodschap.

In de brief aan de inwoners van zijn gemeente zegt burgemeester Sjraar Cox (PvdA) onder meer dat ‘buiten kijf staat dat de samenleving op Europees niveau ons de afgelopen tientallen jaren geen windeieren heeft gelegd’.

Pro Europa dus tegen de EU

Ingeklemd

De burgemeester wijst ook op het gegeven dat de stad is ingeklemd tussen twee andere landen, België en Duitsland. Zo ‘ervaren we dagelijks dat het noodzakelijk is om tot gemeenschappelijke afspraken’ te komen.

Daarna volgt er een klemmend beroep de kiezer: ‘Het is aan u om vertegenwoordigers te kiezen die uw opvattingen op de goede wijze weergeven.’

Stemadvies

Een inwoner van de gemeente, Rik Frehen, zag de brief op de deurmat liggen en besloot deze ogenblikkelijk op Twitter te zetten.

Gemeente #sittard legt domme burger bij uitreiking stempas uit dat EU ons geen windeieren legt @burgercomiteeu pic.twitter.com/xdA2hukQYk — Rik Frehen (@FrehenRik) May 7, 2014

Het bericht werd daarna verder verspreid op de sociale media en bereikte ook eurosceptische politici als PVV’er Marcel de Graaff en Alexander Sassen van Elsloo, die op de tweede plek van de Europese lijst van Artikel 50 staat. De laatstgenoemde spreekt van ‘verkapt stemadvies’.

De Limburgse gemeente zegt in een reactie dat voor alle verkiezingen een brief wordt gestuurd aan de inwoners. Daarmee wil het de opkomst verhogen. Dat helpt, zegt een woordvoerder volgens NOS.