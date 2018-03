Jesse Klaver roept eurofiele BN’ers op uit de kast te komen

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver vraagt bekende Nederlanders hun liefde voor de Europese Unie vrijdag te tonen. ‘Wij steken onze liefde voor Europa niet langer meer onder stoelen of banken’.

‘Vandaag komen wij uit de kast, We love EU,’ is te lezen op een door Klaver in het leven geroepen website.

Het is genoeg

‘Noem ons Eurofiel, Eurofreak of Eurofool. Het is bon ton om de Europese Unie te bashen. Chagrijnig zijn op Europa en haar einde verkondigen lijkt de mode. Je zou je bijna schamen om Europeaan te zijn. Het is genoeg geweest! Wij steken onze liefde voor Europa niet langer meer onder stoelen of banken en roepen anderen op dat ook niet meer te doen.’

Klaver vraagt bekende Nederlanders om morgen, vrijdag 9 mei, uit de kast te komen als eurofiel.

Pro Europa en dus tegen de EU

Trots op Brussel

‘Wij zijn trots op Europa als cultureel en historisch project. Trots op onze vrouwen- en homorechten, het Eurovisiesongfestival en 69 jaar vrede. Op de ICE van Amsterdam, naar Frankfurt en Wenen. Trots op de euro, de Champions League en al die studenten die met een Erasmusbeurs vertrekken naar Salamanca en Praag. En ja, wij zijn apetrots op Brussel,’ zo luidt de verklaring.

Natuurlijk, zegt Klaver, zijn er ook minpunten aan de EU: ‘Onze liefde voor Europa is niet blind. Blind, dat zijn de politici en opiniemakers die Europa zwart maken’.

BN’ers

Acht min of meer bekende Nederlanders hebben al gehoor gegeven aan de oproep en onderschrijven de verklaring. Het zijn radiomaker Eric Corton, de in Parijs in elkaar geslagen homo Wilfred de Bruijn, politiek activist Sywert van Lienden, historicus Maarten van Rossum, presentatrice Zarayda Groenhart, hoogleraar Ton Wilthagen en cabaretier Guido Weijers.

De rest van bekend Nederland wordt vriendelijk verzocht zich morgen te melden in kamp-pro-EU.