Jongerius: meneer Dijsselbloem, de crisis is er nog steeds

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) had beter niet kunnen zeggen dat de crisis voorbij is. ‘In de echte wereld’ bestaat de crisis immers nog steeds.

Dat zegt voormalig FNV-voorzitter en nummer 2 op de Europese lijst van de PvdA Agnes Jongerius in een interview met het AD.

Crisis voorbij

Minister Dijsselbloem zei vorige week dat de crisis in Nederland eindelijk voorbij is omdat de investeringen weer aantrekken. ‘Dat is geen verstandige uitspraak,’ zegt Jongerius.

‘Ik weet dat het Centraal Planbureau (CPB) het zo definieert. Als de economie twee kwartalen niet meer krimpt, is de crisis voorbij. Maar die werkelijkheid bestaat alleen maar bij het CPB en bij de cijferaars van het ministerie van Financiën. In de echte wereld bestaat de crisis nog volop.’

Jongerius vindt dat Dijsselbloem als sociaaldemocraat niet voorbij kan gaan aan de ‘enorme werkloosheid’ in Nederland en Europa.

De PvdA in Europa wil met een ‘werkloosheidsnorm’ van 5 procent lidstaten verplichten de werkloosheid terug te dringen. Dijsselbloem relativeerde dat plan.

Nog eens goed lezen

‘Ik heb het gehoord,’ zegt Jongerius daarover, ‘misschien is het goed als hij nog eens nauwkeurig het verkiezingsprogramma van de PvdA leest. Heeft hij wellicht nog geen tijd voor gehad. Zou kunnen.’

De voormalige vakbondsvrouw fileert vervolgens ook de bezuinigingspolitiek van het kabinet VVD-PvdA. Volgens Jongerius heeft dit kabinet met de harde bezuinigingen een nieuw probleem gecreëerd: een werkloosheidscrisis. ‘Daar moeten we meer actie tegen ondernemen’.