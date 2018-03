Kritiek van Buma op Pechtold: D66 verloochent principes

D66-leider Alexander Pechtold verloochent zijn standpunten als het gaat om de Europese Unie (EU). CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zegt dat Pechtold zijn verkiezingsbeloftes niet waarmaakt.

‘Pechtold wacht niet eens meer tot na de verkiezingen voor hij zijn verkiezingsbeloftes bij het grofvuil zet,’ zegt Buma tegen De Telegraaf.

Artsen

Van Haersma Buma zegt dat D66 in het verkiezingsprogramma pleit voor Europese belastingen, voor toetreding van Turkije tot de EU en om de vrije vestiging van verpleegkundigen en artsen uit andere Europese landen toe te laten in de Nederlandse zorg. Zeg dat dan hardop.’

Commentaar

Carla Joosten: Nederlandse liberalen, blijf kritisch over voortdenderende Europese trein

De CDA-voorman denkt dat de peilingen Alexander Pechtold ‘naar het hoofd zijn gestegen’ en dat de ideologie op de tweede plaats is gekomen.

Troepen

Pechtold zei zondag in televisieprogramma Nieuwsuur dat de voorstanders van de EU niet al te zeer voor de troepen uit moeten lopen in de verdere ontwikkeling daarvan, nu er zoveel eurokritische geluiden zijn.

Hij noemt het ‘verstandig’ om het tempo aan te passen, waardoor je ‘meer mensen mee kunt krijgen’. Pechtold wordt weleens eurofiel genoemd, en krijgt brieven met ‘landverrader’ in de bus. Maar D66 is volgens Pechtold juist heel eurokritisch.

‘Europa moet minder bureaucratisch, meer democratische en dichter bij de mensen,’ zegt Pechtold.

D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld wilde tijdens het EU-debat van Nieuwsuur maar moeizaam erkennen dat haar partij pleit voor Europese belastingen. CDA’er Esther de Lange sprak In ’t Veld daarop aan.

Lees ook

Bijna twee jaar geleden legde Thierry Baudet in Elseviers H.J. Schoo-lezing uit waarom we kritisch zouden moeten zijn over Europese eenwording. Volgens Baudet zal dat uiteindelijk tot conflicten leiden …lees verder