Kroes: achter de dijken terugtrekken is historische fout

Samenwerken in Europa is in deze tijden meer noodzakelijk dan ooit. Je nu ‘achter dijken en grenzen’ terugtrekken zou een historische vergissing zijn.

Dat zei eurocommissaris Neelie Kroes die woensdag in Nijmegen de Vrede van Nijmegen Penning kreeg uitgereikt.

Oekraïne

‘Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog en zeventig jaar na D-Day weten we door de gebeurtenissen in Oekraïne weer dat angst en zorgen in onze achtertuin liggen, dat ze op onze drempel staan. Oekraïne geeft me een heel ongemakkelijk gevoel’ sprak Kroes.

Met het conflict in Oekraïne in onze achtertuin is Europese samenwerking volgens Kroes ‘meer noodzakelijk dan ooit’. ‘Vrijheid en welvaart hangen af van onze gezamenlijkheid. Achter dijken en grenzen terugtrekken mag comfortabel lijken, maar het is een historische vergissing’.

Identiteit

Samenwerken betekent volgens Kroes niet dat we daarmee ook gelijk onze identiteit inleveren.

Kroes: ‘We hebben net als bijvoorbeeld de Britten, Fransen of Polen onze eigen identiteit nodig. Om onafhankelijk te kunnen zijn is een eigen plek nodig. Het huidige Europa moet de verscheidenheid van de afzonderlijke landen omarmen, voordat de verschillen de kans krijgen om ons te verdelen.’