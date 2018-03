Meer of minder Europa? D66 en PVV even groot in Europa

Willen we meer of minder Europa? Nederland is er nog niet uit. In de peiling van instituut VoteWatch gaan het pro-Europese D66 en anti-Europese PVV gelijk op.

PVV en D66 gaan samen aan kop in de peiling met vijf zetels.

Christendemocraten

De VVD en SP, twee partijen die ook tegenover elkaar staan, volgen met elk vier zetels. Het CDA kan nu op drie zetels rekenen en de PvdA en ChristenUnie/SGP beiden op twee.

GroenLinks weet nog één zeteltje te bemachtigen terwijl de Partij voor de Dieren en 50Plus het niet zouden redden.

Volgens Elsevier

PVV

De christendemocraten blijven de grootste fractie in het Europees Parlement met 212 zetels. De sociaaldemocraten volgen met 209 zetels. De PVV zal naar verwachting met gelijkgestemden als het Belgische Vlaams Belang, de Oostenrijkse FPÖ en het Franse Frot National een coalitie vormen die op 39 zetels kan rekenen.

D66 en VVD moeten zich in de Alliantie van Liberalen en Demoraten (ALDE) tevreden stellen met 76 zetels. Het EU-kritische Artikel 50 is niet meegenomen in de peiling.