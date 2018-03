Nederlander haalt schouders op voor Europese verkiezingen

In geen enkele andere lidstaat van de Europese Unie is de animo voor de Europese Parlementsverkiezingen van 22 mei zo laag als in Nederland. Slechts 20 procent van de stemgerechtigden in Nederland heeft belangstelling voor de verkiezingen.

Dat blijkt uit de politieke barometer van onderzoeksbureau Ipsos.

Bedroevend

De onderzoekers peilden de interesse in de Europese Parlementsverkiezingen onder inwoners van de Europese Unie. Die interesse is in Nederland bedroevend laag. Tachtig procent van de Nederlandse kiezers haalt de schouders op voor de stembusgang.

Wel is 82 procent van de Nederlanders op de hoogte van het feit dat er überhaupt verkiezingen zijn. De helft weet dat de verkiezingen op 22 mei zijn.

Pro Europa en dus tegen de EU

Stemadvies

Om het enthousiasme een beetje aan te wakkeren, verstuurde de gemeente Sittard-Geleen de afgelopen dagen brieven met een pro-Europese boodschap. Burgemeester Sjraar Cox (PvdA) houdt in de brief een pleidooi voor een verenigd Europa. Met de brief hoopt de gemeente de opkomst te verhogen.

Ook eurocommissaris Neelie Kroes kwam woensdag met een duidelijke stemadvies aan de Nederlandse kiezer. ‘Achter de dijken terugtrekken, is een historische fout,’ zei Kroes die op het conflict in Oekraïne wees om het belang van Europese samenwerking duidelijk te maken.