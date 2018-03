Neelie Kroes: ‘Hoe Rutte de EU verdedigt is heel oneerbiedig’

Stemmen op D66 doet eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) niet. Maar de manier waarop haar partijgenoot en premier Mark Rutte de Europese Unie verdedig vindt Kroes ‘heel oneerbiedig’.

Dat zegt Kroes zaterdag in een interview met NRC Handelsblad.

Oneerbiedig

Rutte zei onlangs het Europees Parlement niet democratisch genoeg te vinden en vroeg om meer ruimte voor nationale parlementen.

‘Dat vond ik heel oneerbiedig,’ zegt Kroes. ‘Die negatieve sfeer verbaast me zo. We drinken niet meer alleen maar karnemelk en we eten niet meer alleen maar bruine boterhammen met kaas. Ik zeg niet dat we hier geen fouten maken. Natuurlijk zijn we in Brussel af en toe ook van die regelneven- en nichten en daar moeten we ook op gewezen worden. Maar als ik dit soort dingen hoor denk ik altijd: welke uitnodiging had ik moeten aannemen om het nog een keer uit te leggen?’.

Vervlogen visioenen

Democratisch

Over een machtsuitbreiding van de Europese Commissie zegt Kroes dat het ‘in de eerste plaats democratisch moet gaan’. ‘Dat ik mijn voorstellen uitgebreid moet bespreken is niet mijn grootste zorg. Wat wel vervelend is, is de tijd die het kost. Tsjongejongejonge, je hebt bijna het eeuwige leven nodig om hier wetten in te voeren!’

Maar sneller kan het volgens Kroes met achtentwintig lidstaten niet. Al ging het telecompakket er in zes maanden doorheen. ‘Ik zei: jongens, als we dit voor het einde van mijn termijn willen afronden, moeten jullie het thuisfront nu gaan vertellen dat het afzien wordt. We hebben in de weekenden doorgewerkt, zijn door deuren en ruiten gegaan. Ik heb nog nooit op zoveel plaatsen koffie gedronken’.