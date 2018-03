Nu ook dieren en 50-plussers in europarlement vertegenwoordigd

Als de exitpolls kloppen, zijn voortaan ook dieren en 50-plussers in het Europees Parlement vertegenwoordigd. Partij voor de Dieren en 50Plus halen naar verwachting beiden een zetel.

‘Wij hebben onze eigen koers gevaren en dat heeft de kiezer beloond,’ zei Anja Hazekamp van Partij voor de Dieren in een eerste reactie op de exitpoll van de NOS.

De lijsttrekker zegt nog een slag om de arm te houden, maar ‘is wel heel positief gesteld’. ‘We hebben een ander geluid laten horen,’ zegt ze.

Feeststemming

Feeststemming is er ook bij 50Plus. Ook die partij lijkt te kunnen rekenen op een zetel. Lijsttrekker Toine Manders, die eerder europarlementariër voor de VVD was, zegt ‘heel blij verrast’ te zijn. ‘Ik ben blij dat ik toch de komende vijf jaar mijn werk weer mag doen in Europa. Ik ga werken aan pragmatische oplossingen voor ouderen, zonder dogma’s. Ik wil de ouderen een stem geven in Brussel,’ zei Manders.

Grote winnaar van de verkiezingen lijkt D66 te worden. CDA en PVV kregen daarentegen flinke verliezen te verwerken.