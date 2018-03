Plasterk: GeenStijl mag voorlopige verkiezingsuitslag geven

GeenStijl doet niets verkeerd als het donderdag op eigen wijze de voorlopige uitslag van de Europese parlementsverkiezingen in Nederland bekendmaakt. De actie van de website is volledig in lijn met de Nederlandse kieswet.

Dat schrijft minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken woensdag in reactie op de eurocommissaris Viviane Reding die Nederland om uitleg had gevraagd.

De actie van GeenStijl verbieden, kan niet, zo schrijft de minister, omdat dit in strijd zou zijn met de Kieswet.

Oproep

GeenStijl heeft kiezers opgeroepen in stemlokalen aanwezig te zijn bij het voorlezen van de tellingen van de uitgebrachte stemmen en deze aan de site door te geven. Daarmee probeert de website een zo betrouwbaar mogelijke prognose te geven van hoe door de Nederlandse kiezer is gestemd bij de Europese verkiezingen donderdag.

Minister Plasterk vindt niet dat dit in strijd is met de Europese regels die van toepassing zijn op het bekendmaken van de officiële uitslag van de stemmingen.

#EP2014

Meer lezen over de Europese Parlementsverkiezingen? Bekijk de speciale pagina #EP2014

Officieel

De richtlijnen van de Europese Commissie schrijven voor dat de uitslag van de verkiezingen pas bekend mag worden gemaakt als de laatste stembureaus in de lidstaten zijn gesloten. Dat is pas op zondag 25 mei om 23.00 uur het geval.

De officiële uitslag van de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement wordt op vrijdag 30 mei 2014 door het centraal stembureau voor de Europese verkiezingen bekendgemaakt.

Representativiteit

Politicoloog aan de Vrije Universiteit André Krouwel zegt tegen elsevier.nl dat GeenStijl twee belangrijke meetfouten maakt die de representativiteit van de steekproef van de uitgebrachte stemmen ondermijnt. ‘De keuze voor de stembureaus is niet willekeurig, omdat GeenStijl-lezers zichzelf aanmelden voor het doorgeven van de telling van een stembureau naar keuze. Daarbij komt nog dat het publiek van GeenStijl geen doorsnede is van de Nederlandse bevolking.’

De tweede meetfout die wordt gemaakt, is dat er geen wegingsfactor van achtergrondvariabelen wordt meegenomen. Het kan namelijk behoorlijk uitmaken of het betreffende stembureau bijvoorbeeld in een achterstandswijk staat, of dat er vooral vrouwelijke studenten er hun stem komen uitbrengen.

‘Door deze meetfouten kan de steekproef van GeenStijl er wel acht tot zestien zetels naast zitten.’ Op een totaal aantal zetels voor de Nederlanders in het Europees Parlement van 26 zetels maakt dat de voorlopige uitslag niet bijzonder veelzeggend. Wel zal GeenStijl, als het zo’n tien procent van de stembureaus meeneemt in de tellingen de algemene trends in de verkiezingsuitslag kunnen zien, aldus Krouwel.

Maar volgens GeenStijl zelf is de reactie van de politicoloog ‘totale onzin’. ‘Krouwel kent onze methoden helemaal niet en weet niet hoe wij de representativiteit bij de stemlokalen garanderen,’ zegt Bart Nijman. Hij wijst erop dat de Geenstijllezers verslag doen van de stembusgang.