Plasterk: mogelijkheid tot dubbel stemmen is ‘rare toestand’

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) gaat de kwestie dat kiezers met een dubbele EU-nationaliteit twee keer kunnen stemmen opnieuw aankaarten in Brussel. De situatie kan alleen in Europees verband worden veranderd.

Dat zei Plasterk vrijdag na afloop van de ministerraad. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken vult tegen elsevier.nl aan dat Nederland het probleem al eerder zonder resultaat in Europa aan de kaak heeft gesteld.

Stempassen

Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat 157.000 volwassen Nederlanders ook een paspoort uit een ander EU-land hebben.

Deze groep krijgt naast de stempas van hun Nederlandse gemeente, ook een pas van hun tweede thuisland toegestuurd. Daarmee kunnen ze eventueel per post of op hun ambassade stemmen.

#EP2014

Verboden

Hoewel dubbel stemmen in Nederland volgens de Kieswet verboden is, valt dit voor overheden nauwelijks te controleren. Kiezersgegevens moeten hiervoor gekoppeld worden en dat mag volgens Europese regels nog niet. Daarnaast vermoedt Plasterk dat ook niet alle landen hier zin in hebben.

Overtreders riskeren een straf van maximaal een maand cel of een boete van 4.050 euro.