Rutte: ga stemmen, juist nu sprake is van ‘kantelmoment’ EU

Nederlandse kiezers mogen donderdag hun stem uitbrengen voor het Europees Parlement. Premier Mark Rutte (VVD) hoopt in elk geval dat kiesgerechtigden de moeite nemen om naar het stemlokaal te komen.

Een opkomst van 30 procent vindt hij ‘echt veel te laag’, zei de premier woensdagavond in het tv-programma RTL Late Night in reactie op verschillende peilingen die een lage opkomst voorspellen.

#EP2014

Nederland is, samen met Groot-Brittannië, het eerste land dat donderdag naar de stembus gaat voor de Europese Verkiezingen. Andere EU-lidstaten volgen dit weekeinde. Volg de ontwikkelingen op de voet op deze pagina.

Belang

Rutte hoort vaak dat mensen geen zin hebben om te stemmen, er de zin niet van inzien of niet stemmen, omdat zij het gevoel hebben dat de EU niets toevoegt.

Maar volgens Rutte is het juist van belang te stemmen, vooral ook omdat nu sprake is van een kantelmoment in de Europese Unie (EU) en we ‘over het dooie punt heen moeten’.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: Of u nu voor of tegen de EU bent, ga in ieder geval stemmen!

Hokje

Ook het gerucht dat de premier een relatie zou hebben met een man kwam nog even aan bod. De campagne voor de Europese Verkiezingen maakte het noodzakelijk dat hij het gerucht via de Rijksvoorlichtingsdienst maandag met klem moest ontkennen.

‘Het gerucht klopte niet en ik merkte dat het alleen maar hierover ging.’ Dat leidde alleen maar af van het werkelijk relevante onderwerp deze dagen, namelijk de EU.

Rutte wilde kwijt dat hij een gelukkig mens is en het als liberaal niet fijn te vinden dat hij in een hokje wordt gestopt, wat voor hokje dat ook is.