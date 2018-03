Timmermans: economische EU-sancties Rusland zeer reëel

Ondanks de ‘positieve geluiden’ van de laatste dagen hangen Rusland zwaardere sancties van de Europese Unie (EU) boven het hoofd. Als de Russen de verkiezingen in Oekraïne niet respecteren, zal de EU waarschijnlijk met economische maatregelen komen.

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) gezegd.

Grens overschreden

Timmermans, die in Brussel is voor de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ), vindt dat met het dwarsbomen van de Oekraïense verkiezingen op 25 mei een grens wordt overschreden. Dat standpunt zal hij namens Nederland tijdens de RBZ verkondigen.

En Nederland staat daarin niet alleen. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande lieten doorschemeren economische sancties een realistisch scenario te vinden als Rusland de Oekraïense verkiezingen dwarsboomt.

Zwarte lijst

Maandag zal naar verwachting de zwarte lijst van de EU worden uitgebreid met Russen en Oekraïners die verantwoordelijk worden gehouden voor de pro-Russische opstand in het oosten van Oekraïne.

Het zelfgeorganiseerde referendum in de regio Loehansk van zondag gaf weinig hoop op een snelle oplossing van het conflict. In het referendum stemde 94 tot 98 procent voor autonomie. Maar de regering in Kiev, die de steun geniet van het Westen, erkent de uitslag niet. Het Kremlin laat weten de uitslag van het referendum te beschouwen als ‘de wil van het volk’. Rusland roept de separatisten op ‘beschaafd en zonder geweld’ uitvoering aan de uitslag te geven.