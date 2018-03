Verkiezingsopkomst was laatste decennia niet vaak zo hoog als nu

Er is veel kritiek op de desinteresse van Nederlanders in de Europese politiek. Maar met 37 procent was de opkomst donderdag relatief hoog in vergelijking met de afgelopen 25 jaar.

Volgens de laatste schattingen vond 37 procent van de Nederlandse stemgerechtigden donderdag de weg naar de Europese stembus.

Dat is fors lager dan bij de landelijke of gemeenteraadsverkiezingen waar toch meer dan de helft van de kiezers het gezicht laat zien.

Lang niet slecht

Maar in vergelijking met de afgelopen decennia was de opkomst donderdag helemaal niet zo slecht. In de afgelopen 20 jaar was de opkomst alleen in 2004 (39,3) hoger.

Brussel is gewend dat inwoners van lidstaten niet massaal staan te trappelen om hun stem uit te brengen. Alleen in 1989 ging, in de geest van de val van de Muur, bijna de helft van de Nederlandse kiezers naar de Europese stembus.

Opkomst sinds 1989

1989 – 47,5 procent

1994: 35,7 procent

1999: 30,0 procent

2004: 39,3

2009: 36,8 procent

2014: 37 procent (voorlopig)

Niet weinig, ook niet overtuigend

PVV-leider Geert Wilders klaagde dat veel kiezers waren thuisgebleven. Dat gold misschien voor kiezers die anders PVV hadden gestemd, want relatief was de opkomst lang niet slecht.

Maar dat Nederland, zoals D66-leider Alexander Pechtold donderdagavond riep, ‘overtuigend voor Europa‘ heeft gekozen, is ook weer een beetje overdreven. Nog altijd haalt het grootste deel van de Nederlandse kiezers de schouders op voor de EU-verkiezingen. En als de peilingen kloppen, halen de relatief pro-Europese partijen D66, GroenLinks, PvdA en CDA gezamenlijk veertien zetels. Dat zijn er evenveel als vijf jaar geleden.