Waarom EU zo’n haast maakt met akkoord Moldavië en Georgië

Georgië en Moldavië, twee voormalige Sovjet-staten, tekenen volgende maand versneld een associatieakkoord met de Europese Unie (EU). De grote bezwaren van de Russen worden daarmee genegeerd.

‘Ik zie dat er veel druk wordt uitgeoefend om te voorkomen dat uw land en andere landen deze akkoorden tekenen,’ zei Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, woensdag tegen de Georgische premier Irakly Garibashvili in het Kaukasus-land. Het akkoord wordt volgens Van Rompuy ondertekend op 27 juni. Dat is eerder dan gepland.

Druk

Tijdens een bezoek aan Moldavië sprak de voorzitter van de Europese Raad soortgelijke woorden uit. ‘We verwerpen alle druk van buitenaf,’ waarschuwde Van Rompuy, die zijn steun gaf aan de ‘soevereiniteit en territoriale integriteit van de Moldavische republiek, in het kader van de internationaal erkende grenzen’ – een duidelijke verwijzing naar Rusland.

In de opstandige deelrepubliek van Moldavië, Transnistrië, zijn heel wat Russische troepen gelegerd. Het Oost-Europese land, ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne, heeft een flinke Russische minderheid.

Invloed

Mede om die reden is Rusland fel gekant tegen uitbreiding van de EU in oostelijke richting. De regering van Vladimir Poetin ziet de voormalige Sovjet-satellietstaten als onderdeel van de Russische invloedssfeer en wil de Russischtaligen en etnische Russen in landen als Oekraïne en Moldavië bescherming bieden.

De ondertekening van het akkoord met Moldavië en Georgië, dat in 2008 nog een korte oorlog met Rusland uitvocht, komt daarom in de huidige crisis rond Oekraïne op een pikant moment. De EU gooit met deze stap waarschijnlijk olie op het vuur.