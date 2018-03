Wilders: leiders Front National en FPÖ deugen

PVV-leider Geert Wilders vindt niet dat er iets mis is met de leiders van Front National en FPÖ. ‘Anders was ik nooit met ze in zee gegaan’.

Dat zei Wilders woensdagavond in Nieuwsuur.

Kritiek

‘Ik heb ze nog eens goed in de ogen gekeken. Als ik het idee had dat ze niet zouden deugen, zou ik er niet mee in zee gaan,’ zei Wilders.

De PVV-leider reageert op de kritiek op zijn besluit om op Europees niveau samenwerking te zoeken met partijen met een antisemitische statuur. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt het ‘verontrustend’ dat de PVV deze samenwerking zoekt.

Antisemitisme

CIDI-directeur Esther Voet wees woensdag in De Telegraaf op het SS-verleden van de FPÖ en de veroordeling wegens antisemitisme van de oprichter van Front National, Jean Marie Le Pen.

Hoewel de leiding van de Franse partij nu in handen ligt van Marine Le Pen, de dochter van Jean-Marie Le Pen, is het ‘foute gedachtegoed’ volgens Voet nooit aangepast.

Foute figuren

Het waren ook ‘de foute figuren’ waarom beoogd Europees lijsttrekker Lucas Hartong de PVV de rug toekeerde. Hartong keek met lede ogen toe hoe Wilders de samenwerking aanging met deze omstreden partijen die ‘neonazi’s en dat soort mensen’ tot hun achterban mogen rekenen.

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) gebruikte woensdag zijn Facebookpagina om een oproep aan Wilders te doen om naar de kritiek te luisteren. Timmermans riep Wilders op ‘snel en helder’ afstand te nemen van ‘clubs waar het antisemitisme nog regelmatig uit opborrelt als moerasgas’. Volgens Wilders is alle ophef op niets gebaseerd en zijn de leiders van Front National en FPÖ gewoon te vertrouwen.