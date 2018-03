Wilders: Nederland niet eurofieler, grootste deel bleef thuis

De grote nederlaag van de PVV betekent niet dat Nederland eurofieler is geworden. De lage opkomst is de oorzaak van het verlies van PVV.

Dat heeft PVV-leider Geert Wilders gezegd in een reactie op de definitieve exitpoll.

D66 grootste

In die uitslag zakte de PVV terug naar 3 zetels. D66 lijkt voor het eerst in de geschiedenis de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement te worden.

Geert Wilders is daar niet van onder de indruk. ‘Zeker 65 procent van de PVV-kiezers is thuisgebleven,’ zei Wilders. ‘Dat kan in ieder geval niet tot de conclusie leiden dat Nederland eurofieler is geworden, want twee op de drie kiezers zijn thuisgebleven,’ zei Wilders die verder geen vragen wilde beantwoorden.

Keihard gevochten

Lijsttrekker Marcel de Graaff zei dat de PVV ‘keihard heeft gevochten’. ‘Dat was nodig, want wat hebben ze het ons moeilijk gemaakt,’ zei hij.

Verder feliciteerde het tweetal D66, 50Plus, Partij voor de Dieren en SP met hun overwinning en zeiden ze te hopen dat er zondag nog een vierde zetel bij komt voor de PVV.