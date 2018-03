Wilders reageert blij: ‘Op naar grote eurokritische fractie!’

PVV-leider Geert Wilders is tevreden over de resultaten van de Europese verkiezingen in Nederland. Zijn partij verliest weliswaar een zetel ten opzichte van de uitslag in 2009, maar krijgt er één meer dan in de exitpoll van afgelopen donderdag.

Dat betekent dat de PVV met vier europarlementariërs naar Brussel en Straatsburg gaat.

Wilders reageerde donderdag op Twitter:

GEWELDIG TOCH 4 ZETELS!!! Op naar een grote eurokritische fractie in het EP samen met de volgende President van Frankrijk, Marine Le Pen! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 25, 2014

Met haar heeft Wilders vorig jaar een ‘historisch‘ verbond gesloten, nadat zij in Den Haag een bezoek bracht aan de PVV-voorman. Maar in tegenstelling tot Wilders, die uiteindelijk toch met een klein verlies genoegen moet nemen, heeft Le Pen fors gewonnen in Frankrijk. Haar Front National kan op een kwart van de Franse kiezers kan rekenen.

Dat percentage staat gelijk aan 23 tot 25 afgevaardigden in het Europees Parlement, bijna net zoveel als het totale aantal zetels voor Nederland. Dat zijn er namelijk 26. Het Front National is daarmee de grootste partij van Frankrijk geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Ook in andere landen wisten anti-EU-partijen flink toe te slaan. Zo gaat UKIP van Nigel Farage in Groot-Brittannië aan de leiding in de laatste tussenstand. De partij van de uitgesproken politicus houdt Labour en de Conservatieven van premier David Cameron achter zich.