Helaas, Oranje uitgeschakeld door Argentinië na penaltyreeks

Nederland is woensdagavond uitgeschakeld in de halve finale van het WK in Brazilië. Het lukte zowel Oranje als Argentinië niet om te scoren in de reguliere speeltijd en de verlenging, dus er moesten strafschoppen aan te pas komen.

In de strafschoppenserie misten Ron Vlaar en Wesley Sneijder vanaf 11 meter. Argentinië staat zondag in Rio de Janeiro in de finale tegenover Duitsland. Oranje speelt een dag eerder om het brons tegen Brazilië.

Arjen Robben zei na de wedstrijd dat hij teleurgesteld is, maar dat Nederland trots op zichzelf mag zijn. ‘Je kan niemand wat verwijten. Ook niet die jongens die de penalty’s er niet in schieten.’

Speciale Editie Ons Brazilië

Brons

Het Nederlands elftal moet na de verloren halve finale tegen Argentinië nog één keer aan de bak. De ploeg Louis van Gaal strijdt zaterdag in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia om de derde plek met het gastland.

De wedstrijd om het brons in Estádio Nacional begint om 17.00 uur Braziliaanse tijd, 22.00 uur in Nederland.

Een teleurgestelde Daley Blind na verlies van Argentinië (foto ANP)