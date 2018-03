Kranten over Oranje: ‘droom voorbij’ en ‘dit doet pijn’

Enkele uren na de uitschakeling van Nederland op het WK door Argentinië overheerst vooral de teleurstelling. De Telegraaf spreekt van een ‘droom voorbij’ en de Volkskrant zegt dat ‘de strijd is gestreden’.

Hoewel voorafgaand aan het WK weinig Nederlanders dachten dat Oranje überhaupt de poulefase zou overleven, kreeg Nederland tijdens het toernooi steeds meer vertrouwen. Dat Nederland wordt uitgeschakeld door penalty’s maakt het extra zuur.

Verlossing

Het lukte zowel Nederland als Argentinië niet om in de reguliere speeltijd en de verlenging te scoren. ‘Na een gedrocht van een duel bieden penalty’s dit keer geen verlossing,’ schrijft de Volkskrant. Over keeper Jasper Cillessen, die geen een penalty wist te stoppen, schrijft de krant: ‘Hij was kansloos.’

Volgens dagblad Trouw is Wesley Sneijder een ‘waterdrager’ die het verschil niet heeft kunnen maken. ‘Na het goede spel tegen Mexico en Costa Rica imponeert de middenvelder niet tegen Argentinië.’

De meeste kranten herinneren de lezers er op de voorpagina al aan wie de penalty’s misten. Het AD: ‘Dit doet pijn! Nederland verliest na penaltydrama: Vlaar en Sneijder missen.’ De krant is er ondanks de uitschakeling van overtuigd dat de ploeg van Van Gaal veel harten heeft veroverd in Nederland.

Wissels

Vanzelfsprekend is er in Argentijnse media veel lof voor keeper Sergio Romero, die twee penalty’s wist te stoppen. De Buenos Aires Herald schrijft dat Romero ‘zijn naam in de geschiedenisboeken heeft geschreven’.

Duitse media zijn kritisch over de wissels van Van Gaal. Hij had beter Tim Krul kunnen wisselen, in plaats van Klaas-Jan Huntelaar tijdens de verlenging. De wedstrijd was verder een verschrikking waarin het leek alsof geen van beide teams in de finale wilde komen.

Troostfinale

Wat het verlies nog pijnlijker maakt, is dat Nederland zaterdag nog de troostfinale moet spelen tegen Brazilië voor de derde plek. Iets waar bondscoach Louis van Gaal niet op zit te wachten.

‘We hebben een fantastisch toernooi gespeeld. Nu bestaat de kans dat we afscheid nemen met twee nederlagen. Dan ga je alsnog als loser naar huis. Dat mag natuurlijk niet. Daarnaast heeft het ook helemaal niets met fair play te maken. We hebben een dag minder rust dan Brazilië.’