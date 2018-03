Krappe zege voor PSV tegen SKN Sankt Pölten

PSV heeft donderdagavond een magere zege behaald in de derde voorronde van de Europa League. De Eindhovense ploeg moest in de thuiswedstrijd tegen SKN Sankt Pölten, dat uitkomt op het tweede niveau in Oostenrijk, genoegen nemen met 1-0.

Het doelpunt kwam op naam van debutant Luuk de Jong, die ruim vijftien maanden niet had gescoord in een officiële wedstrijd.

Kort na zijn bevrijdende doelpunt was hij met het hoofd opnieuw dicht bij een treffer. Ook Locadia kopte nog net over. Maar het overwicht leidde niet tot een hogere uitslag, vooral door een gebrek aan scherpte in het Oostenrijkse strafschopgebied.

Fopduik

PSV-invaller Florian Jozefzoon kreeg binnen 4 minuten twee keer geel wegens het maken van een fopduik. Vooral zijn tweede gele kaart in de extra tijd leek onterecht.

Volgende week donderdag is de return in Oostenrijk. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs, met als inzet deelname aan de groepsfase van de Europa League.