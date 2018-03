Lars Boom, eerste Nederlandse winnaar Touretappe sinds 2005

Lars Boom heeft woensdag de gevreesde kasseienetappe in de Tour de France gewonnen. De renner van Belkin kwam na een rit over zeven keienstroken na 152 kilometer solo aan in Arenberg.

Boom is de eerste Nederlandse winnaar van een Touretappe sinds Pieter Weening in 2005.

Achterstand

Boom ging er op de laatste strook van de dag, op 6 kilometer van de meet, vandoor bij geletruidrager Vincenzo Nibali en Jakob Fuglsang, allebei rijdend voor Astana. Zij kwamen door het uitstekende werk van hun ploeggenoot Lieuwe Westra met Boom voorop te zitten.

Nibali kwam achter Fuglsang als derde over de meet, op 19 seconden achterstand van Boom. De Italiaan pakte op vrijwel al zijn concurrenten een marge van 2 minuten.

Klassement

Belkin-kopman Mollema kwam op 2.44 minuten van Boom over de meet en bleef daarmee in de buurt van de andere concurrenten. Hij zakt in het klassement wel naar de achttiende positie en staat daarmee twee plekken achter Tom Dumoulin, de beste Nederlander in het klassement.

De Tour raakte tijdens de rit titelverdediger Chris Froome kwijt. De Brit kwam nog voor de eerste kasseienstroken twee keer ten val. Na zijn tweede tuimelpartij gaf de inmiddels mank lopende Froome gedesillusioneerd op.

(ANP)