Nederland-Argentinië: alles wat u moet weten over deze kraker

Veel Nederlanders zitten woensdag in spanning af te tellen tot het moment dat het Nederlands elftal aftrapt voor de wedstrijd tegen Argentinië. Wat kan de Oranje-fan voorafgaand en tijdens de halve finale vanavond verwachten?

Nederland-Argentinië: dat is een confrontatie die velen terug doet denken aan de WK-finale in 1978, toen de Zuid-Amerikanen uiteindelijk met 3-1 te sterk waren voor team met Johan Neeskens en Rob Rensenbrink, die in de laatste minuut van de officiële speeltijd op de paal schoot.

Oranje kan vanavond wraak nemen op die jammerlijk verloren wedstrijd. Maar als we naar de rest van de onderlinge duels kijken, zien we dat Nederland het niet eens zo slecht heeft gedaan. Vier van de acht wedstrijden werden gewonnen door Oranje, drie leverden een gelijkspel op.

Paraplu

De wedstrijd om een plek in de finale, waarin het ontketende Duitsland de tegenstander zal zijn, begint om 22.00 uur.

Erg warm is het niet in het stadion van São Paulo. Naar verwachting bedraagt de temperatuur zo’n 17 of 18 graden en vermoedelijk is het droog. Dat is voor Oranje heel wat beter te verdragen dan de verzengende hitte in Fortaleza, waar de Nederlanders Mexico versloegen.

Voor wie vanavond in Nederland de wedstrijd op het terras of in de tuin wil bekijken, is een paraplu geen overbodige luxe. Er is namelijk kans op een regen-of onweersbui.

Vraagtekens

Er zijn nog wel wat vraagtekens omtrent de inzetbaarheid van verschillende, dragende spelers bij Oranje. Het is nog altijd onzeker of Nigel de Jong en Ron Vlaar meespelen.

De afgelopen dagen waren er berichten dat zich rond De Jong een wonder aan het voltrekken was, aangezien zijn liesblessure (veel) sneller herstelt dan eerder werd aangenomen.

Ron Vlaar liep een blessure op in de wedstrijd tegen Costa Rica. Of hij speelt, moet blijken uit tests, zei bondscoach Louis van Gaal dinsdag tijdens een persconferentie. Robin van Persie zou maag- en darmklachten hebben. De vermoedelijke opstelling is het vertrouwde 5-3-2, het systeem waarmee Oranje Spanje zo verpletterend versloeg. Nederland speelt vanavond in het ‘originele’ tenue. Dat is het tenue met oranje shirt en witte broek.

Dribbelen

De superster bij Argentinië is natuurlijk Lionel Messi. De sterspeler van Barcelona, die tijdens dit WK in Brazilië zijn land al meerdere keren uit de brand hielp, moet worden ingedamd. Want als hij eenmaal onbekommerd kan dribbelen, vormt hij een groot gevaar voor de Nederlandse defensie.

Maar andersom is er ook angst voor de absolute smaakmaker van Oranje, Arjen Robben. Hij verkeert in uitstekende vorm dit kampioenschap. En mocht het allemaal toch niet lopen, dan is er altijd nog ‘Louis van Geniaal’ die met een briljante ingreep de wedstrijd naar zijn hand kan zetten.

