Oranje derde op het WK, ‘deze groep had meer verdiend’

Het Nederlands elftal heeft zich zaterdag in Brasilia verzekerd van de derde plaats bij het WK voetbal in Brazilië. Oranje versloeg in de strijd om het brons het gastland met 3-0.

De treffers kwamen op naam van Robin van Persie (strafschop), Daley Blind en Georginio Wijnaldum. Blind ging in de 70ste minuut met een blessure per brancard van het veld.

Later moest ook Jordy Clasie per brancard van het veld. Oranje leidde in Brasilia na amper een kwartier al met 2-0. Daarna drong Brazilië zonder veel overtuiging en kansen aan.

Treffer

In het hart van de defensie speelden Ron Vlaar en Stefan de Vrij een uitstekende wedstrijd. Arjen Robben was na de rust enkele keren dicht bij de derde treffer voor Oranje. Georginio Wijnaldum bepaalde de eindstand in de extra tijd op 3-0.

Voor bondscoach Louis van Gaal was het zijn laatste wedstrijd in dienst van de KNVB. Hij gaat nog deze zomer bij Manchester United aan de slag.

Volgens man of the match Arjen Robben heeft Oranje meer verdiend dan een derde plek. ‘Ik ben leeg. We hebben hier een maand voor geknokt. Je geeft alles. Misschien val ik in herhaling, maar ik ben zo ongelooflijk trots op dit team. Het was een feest om met deze ploeg en staf te kunnen werken.’

