Oranje keert terug in top-3 op wereldranglijst na succesvol WK

Dankzij een succesvol verlopen WK maakt het Nederlands elftal grote sprongen op de wereldranglijst van de FIFA. Oranje verlaat de vijftiende plek en stijgt naar plaats drie.

Een ruime maand geleden, toen het WK nog moest beginnen, stond Nederland op plaats vijftien achter landen als Griekenland, Amerika en Chili.

Goede zaken

Maar door in de eerste wedstrijd direct wereldkampioen en nummer-1 Spanje met 5-1 te verslaan, deed Oranje goede zaken. En dat bleef het doen met zeges op Australië, Chili, Mexico en Brazilië.

De winst op zowel de nummer 1 als de nummer 3 op een WK-eindronde leverde Oranje honderden punten op.

Nieuwe top-10*

1. Duitsland 1761 6. Uruguay 1330

2. Argentinië 1689 7. Spanje 1229

3. Nederland 1525 8. Brazilië 1220

4. Colombia 1492 9. Zwitserland 1216

5. België 1401 10.Frankrijk 1202

Nieuwe top-3

Uit berekeningen op de site van de FIFA blijkt dat de nieuwe top-3 conform de eindstand op het WK is. Duitsland (was 2) is de nieuwe koploper met 1761 punten, gevolgd door Argentinië (was 5) met 1689 punten. Oranje is de hoogste nieuwe binnenkomer op plek 3 met 1525 punten.

Voormalig WK-favoriet Brazilië zakt weg naar de achtste plaats, terwijl het onttroonde Spanje nu op 7 staat. België dringt de top-10 binnen en stijgt naar plaats 5 terwijl de Italianen uit de top-10 vallen.

Hoewel de mannen van Louis van Gaal er niet in slaagden om de wereldbeker binnen te slepen, was het toernooi nog om een andere reden succesvol. Nooit eerder sloot Oranje een WK af zonder een verliespartij.

*Het betreft een voorlopige en virtuele ranglijst op basis van berekeningen op de site van de FIFA