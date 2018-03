Spanning stijgt: wat kun je verwachten van Nederland-Argentinië?

Het is bijna zover: de halve finale van Nederland tegen Argentinië. Het doel van Louis van Gaal was om in ieder geval in de halve finale te komen, maar nu Oranje er toch staat, is het toch fijn om door te gaan naar de finale.

Wat zijn de verwachtingen van deze kraker in São Paolo? Wij zetten enkele vooruitblikken op een rij.

Alejandro Sabella

De bondscoach van Argentinië kan natuurlijk niet anders dan zeggen dat zijn team gaat winnen. De wedstrijd wordt gezien als een duel tussen Arjen Robben en Lionel Messi. Daarover zegt Sabella: ‘Robben is een grote speler en buitengewoon belangrijk voor Nederland. Maar Lionel Messi is de beste van iedereen.’

Robben en Messi hebben tijdens dit WK bewezen dat zij een beslissende bijdrage leveren aan hun teams. Sabella zegt dat zijn spelers Robben goed in de gaten moeten houden. ‘Als hij echt op snelheid is, krijg je hem amper meer van de bal.’

Louis van Gaal

Van Gaal zei dinsdag tijdens een persconferentie dat de kansen voor beide landen ‘fifty-fifty’ zijn. ‘Deze landen zullen tegen elkaar opgewassen zijn. (…) We moeten hopen dat het dubbeltje de goede kant op valt. In de achtste finale zag je ook al dat de verschillen tussen alle landen heel klein zijn.’

In tegenstelling tot Sabella wil Van Gaal liever niet praten over individuele spelers, maar over Messi zegt hij: ‘Als je zoveel doelpunten maakt dan heb je wel wat extra’s. Dat lukt hem ook altijd op het hoogste podium.’

Bert van Marwijk

De voormalig bondscoach schrijft in NRC Handelsblad dat de belangrijke vraag voor Oranje is: ‘Hoe stop je Lionel Messi?’ Volgens Van Marwijk is het belangrijk dat de tactiek niet alleen op Messi wordt afgestemd.

‘Nederland zal Messi “in de zone” moeten verdedigen; voldoende spelers rond het strafschopgebied en goede positie kiezen, dat lijkt mij de beste remedie.’

Frank de Boer

De Boer zegt tegen Het Parool dat Oranje best kan winnen van Argentinië. Het team zit ‘in een schwung’. ‘Hoe verder je reikt, hoe meer je hunkert naar de volgende wedstrijd. Er is vertrouwen, het systeem geeft houvast en je hebt spelers die het verschil kunnen maken.’

En Lionel Messi? Daar hoeft het Nederlands elftal niet bang voor te zijn. ‘Je hoeft voor niemand bang te zijn. Ook niet voor Argentinië, al hebben zij Lionel Messi. Zorg dat er altijd iemand op een meter of 4 van hem vandaan staat, een middenvelder of een centrale verdediger.’

Mark Rutte

De premier wordt al vergeleken met octopus Paul, die tijdens het WK in 2010 de winnaars voorspelde, omdat hij tot nu toe winst of verlies voor Nederland goed heeft voorspeld.

Rutte denkt dat Nederland van Argentinië gaat winnen; met een doelpunt verschil wint Oranje de halve finale. ‘Ik ben trots op het Nederlands elftal en heb er alle vertrouwen in dat we de finale gaan halen,’ laat Rutte via zijn woordvoerder weten. Als Nederland zich plaatst voor de finale reist de premier af naar Brazilië.