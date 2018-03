Uitgedund Feyenoord onderuit tegen Besiktas

De kansen van Feyenoord op een plek in de play-offs voor deelname aan de groepsfase van de Champions League zijn niet zo groot meer. Besiktas zegevierde met 2-1 in de soms wat onrustige Kuip.

In de 13de minuut opende Mustafa Pektemek de score (0-1). Met een eigen doelpunt in de 70ste minuut leek invaller Khalid Boulahrouz de return volgende week in Istanbul tot een vrijwel kansloze missie te maken (0-2).

Uit een strafschop bracht Mitchell te Vrede in de extra tijd toch nog een beetje hoop in de Rotterdamse gelederen.

Verlies

Jordy Clasie was kritisch na de thuisnederlaag van de Rotterdammers. De middenvelder baalt dat Feyenoord het verlies van de basisspelers Graziano Pellè, Daryl Janmaat, Bruno Martins Indi en Stefan de Vrij niet heeft weten op te vangen.

‘Ze wisten dat er spelers weg zouden gaan, dan vind ik het jammer dat er geen nieuwe zijn gehaald.’ Clasie onthulde dat trainer Fred Rutten in de rust had aangedrongen op het beperken van de schade.

‘Het moest geen al te grote uitslag worden, geen 0-3 of 0-4. Dan is het helemaal afgelopen. Het wordt nu ook moeilijk, want we winnen daar niet zomaar met 2-0. Laat dat duidelijk zijn.’