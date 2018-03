Was de gemiste penalty van Ron Vlaar tóch raak?

Op internet is een discussie losgebarsten rond de eerste strafschop van Oranje in de reeks tegen Argentinië in de halve finale op het WK in Brazilië. Op amateurfilmpjes is te zien dat de bal na de stop van keeper Sergio Romero uiteindelijk tóch over de lijn lijkt te rollen. De vraag blijft: raakte Ron Vlaar de bal een tweede keer?

Oordeelt u zelf. Rolt de bal uiteindelijk over de lijn of niet? Het lijkt er sterk op.

Geldig doelpunt

Als dit het geval is, en Vlaar raakt de bal niet een tweede keer, dan was het een geldige doelpunt geweest. De regels schrijven voor dat een strafschop in een serie in één keer moet worden genomen en dat het een doelpunt is als de bal over de lijn gaat.

Op andere beelden is te zien hoe Vlaar een beweging naar de bal maakt. Daar lijkt hij heel even de bal te schampen. In dat geval is het een ongeldig doelpunt.

Penalty Vlaar was raak volgens amateurbeelden @DellaVia http://t.co/OrgzAJ9yUz — Vincent Triest (@VincentTriest) July 10, 2014

Protest

Op dezelfde beelden zien we Vlaar nog kort protesteren. Maar als hij nul op het rekest krijgt bij de scheidsrechter bindt hij snel in.

Ongetwijfeld zal de FIFA er geen zaak van maken, maar een leuke discussie is het wel. Kijkt u hier wat er kan gebeuren als de keeper te vroeg juicht…

Update: Op deze beelden is duidelijk te zien dat Vlaar de bal raakt. Geen geldig doelpunt dus..