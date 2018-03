Blunderend Feyenoord grijpt weer naast Champions League

Een heel seizoen knokte Feyenoord het afgelopen jaar voor een plekje in de voorronde in de Champions League. Maar na twee wedstrijden vol verdedigende blunders tegen Besiktas is de droom over het miljoenenbal alweer voorbij.

De Rotterdammers begonnen helemaal niet zo slecht in het Atatürk-stadion en zette met goed positiespel tegenstander Besiktas onder druk.

Blunders

Maar net als vorige week gooide een defensieve blunder roet in het eten. Nu was het Sven van Beek die na 28 minuten zomaar de bal inleverde bij Mustafa Pektemek. De Turk dribbelde richting het doel en stelde de van Chelsea overgekomen Demba Ba in staat de openingstreffer te maken (1-0).

De ongelukkige verdediger beloonde de thuisclub daarmee ongewild voor een verdedigende speelwijze. Besiktas liet het balbezit aan Feyenoord en wachtte geduldig op een foutje van de tegenstander.

Even hoop

Feyenoord combineerde soms best aardig maar slaagde er onvoldoende in het vele balbezit in kansen te vertalen. Halverwege de tweede helft verloor de ploeg ook nog Jordy Clasie, die zich geblesseerd liet vervangen.

Even na die tegenvaller bereikte Van Beek met een lange bal Manu. De invaller hield het overzicht en schoot beheerst raak (1-1). Even had Feyenoord uitzicht op een verlenging, maar Lex Immers miste een goede mogelijkheid op een tweede treffer.

Drama compleet

Even later was het Ba die de dubbele ontmoeting met zijn tweede treffer definitief besliste (2-1), na weer matig verdedigen van Van Beek.

International Terence Kongolo maakte het drama compleet door de bal als een zaterdagmiddagamateur in te leveren bij Ba die dankbaar ook nog zijn derde doelpunt kon maken. Feyenoord moet er nu alles aan doen om zich te plaatsen voor de Europa League. Hier slaagden de Rotterdammers vorig jaar niet in.