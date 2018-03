Matchfixers aangezien voor terroristen in sportcentrum Rotterdam

Twee traditioneel geklede figuren met een Arabisch uiterlijk die verdacht gedrag vertoonden in het Rotterdamse Topsportcentrum waren vermoedelijk personen in dienst van matchfixers. Er lijkt geen link met terrorisme te zijn.

Dat meldt de NOS dinsdag.

Verdacht

De twee heren vielen maandagavond op in het Topsportcentrum toen zij zich verdacht gedroegen. De mannen droegen traditionele kleren, hadden oortjes in en wisselden zo nu en dan vluchtig contact uit met elkaar.

Omdat er een volleybalwedstrijd met Israël op het programma stond, nam de politie het zekere voor het onzekere en liet de zaal ontruimen. Toen de twee mannen geen identiteitsbewijs konden laten zien, werden zij meegenomen voor verhoor.

Bel-chinezen

De zaal is onderzocht op explosieven, maar er is niets aangetroffen. Hoewel het niet zeker is, worden de mannen in verband gebracht met sportoplichting, zo liet een woordvoerder weten.

Grote goksyndicaten huren vaak personen in die bij kleinere sportwedstrijden live de ontwikkelingen doorbellen. Aangezien dit vaak om Aziatische personen gaat, wordt ook wel gesproken van ‘belchinezen’.