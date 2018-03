Topsportcentrum Rotterdam ontruimd voor volleybalwedstrijd Israël

Het Topsportcentrum bij Feyenoord-stadion de Kuip is maandagavond ontruimd vlak voor een volleybalwedstrijd tussen Israël en Polen. Het pand is onderzocht op explosieven.

Dat meldt RTV Rijnmond maandag. De politie heeft twee personen aangehouden die zich verdacht gedroegen.

Verdachte personen

In het sportcentrum stond maandagavond een volleybalwedstrijd op het programma tussen de Universiteit van Rzeszow in Polen en de Haifa Universiteit uit Israël in het teken van de European University Games.

De organisatie belde de politie omdat op de tribune twee personen met Arabisch uiterlijk ‘verdacht gedrag’ zouden hebben vertoond. Omdat deze personen zich niet konden legitimeren, werden zij door de politie aangehouden.

Explosieven

De organisatie besloot de wedstrijd af te gelasten en de politie ging vervolgens over tot ontruiming van het gebouw.

Een explosievenverkenner heeft het centrum voor de zekerheid onderzocht op explosieven. De politie heeft het gebouw afgesloten.