Voorzichtig spelend Ajax neemt drie punten mee uit Alkmaar

In de tweede speelronde in de eredivisie heeft Ajax zondag opnieuw de winst gepakt. In Alkmaar, tegen AZ, werd het 1-3 voor de Amsterdammers.

Lasse Schöne was, net als vorige week tegen Vitesse (4-1) beslissend voor het team onder leiding van trainer Frank de Boer. De Deen had met een assist en een treffer een groot aandeel in de uitzege van zijn ploeg op de Alkmaarders.

Op voorsprong

Ajax kwam na 15 minuten vrij eenvoudig op voorsprong. Schöne stuurde Davy Klaassen richting het doel van AZ en de middenvelder trapte de bal keurig in de verre hoek (0-1).

Het AZ van Marco van Basten maakte het de bezoekers voor rust zelden lastig. Ook Ajax legde weinig risico in het spel. Dat kwam de amusementswaarde van de wedstrijd tussen de twee Noord-Hollandse ploegen meestal niet ten goede.

Na de pauze

Uitgerekend Nick Viergever was er na de pauze verantwoordelijk voor dat zijn vorige club AZ na 51 minuten terug in de wedstrijd kwam. Hij verspeelde zo maar de bal en greep wanhopig naar zijn hoofd nadat AZ-speler Steven Berghuis had geprofiteerd (1-1).

Ook na de gelijkmaker bleef Ajax het spel controleren. De formatie uit de hoofdstad was ook dichtbij een tweede treffer. Nicolai Boilesen raakte echter de lat en ook Sigthorsson en invaller Anwar El Ghazi kregen de bal van dichtbij niet in het doel. Uiteindelijk schoot Schöne na 70 minuten wel raak en besliste El Ghazi het duel in de slotfase definitief.

Opgelucht

Bij de Amsterdammers keerden de WK-gangers Daley Blind en doelman Jasper Cillessen terug in de basisformatie. Vooral de eerstgenoemde veldspeler, die zo’n goed WK speelde, gaf zijn ploeg een extra impuls.

De Boer zal ongetwijfeld opgelucht ademhalen als hij de linksbenige voetballer volgende maand na het sluiten van de transfermarkt ook nog kan opstellen. Vanaf de tribunes klonk het uit de kelen van meegereisde fans: ‘Daley, nog een jaar’.

Joël Veltman, eveneens actief op het WK, ontbrak nog in de defensie van de landskampioen.

Op zijn plaats voetbalde Mike van der Hoorn, die te veel balverlies leed maar wel zo’n beetje al zijn kopduels won. In het centrum van de aanval kreeg Kolbeinn Sigthorsson weer eens een kans. Als excuus voor een vrij onopvallend optreden mocht de IJslander in de eerste helft nog aanvoeren dat hij ook weinig bruikbare ballen kreeg. Na rust miste hij drie opgelegde kansen.