Videoscheidsrechter van de KNVB wordt ‘man in een autootje’

Voetbalscheidsrechters nemen anno 2014 vrijwel alle beslissingen nog steeds met het blote oog. Maar de KNVB wil daar als eerste voetbalbond ter wereld verandering in brengen.

Op gebied van technologische ontwikkelingen loopt de voetbalsport hopeloos achter. Vol bombarie werd afgelopen WK in Brazilië de doellijntechnologie gepresenteerd. Een videoanimatie die laat zien of een bal over de lijn is gegaan. Voor liefhebbers van de tennissport klinkt dat heel erg jaren negentig.

Conservatief

Waar bij sporten als hockey, tennis en American Football lastige beslissingen al lang aan een videoscheidsrechter worden overgelaten, hobbelen de conservatieve beleidsmakers in het voetbal rustig achter de rest aan.

Boze tongen beweren dat de FIFA de ontwikkelingen tegen wilde houden omdat het zelf invloed wil blijven houden op het verloop van wedstrijden. Corrupte scheidsrechters hebben natuurlijk niet zoveel zin als ze door videobeelden worden tegengesproken.

Videoreferee

Maar de KNVB, die zich de laatste tijd vaker kritisch heeft opgesteld richting de boevenclub van Blatter, experimenteerde dit jaar al met de videoreferee. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de laatste interland van Oranje tegen Letland.

En volgend jaar gaan alle Nederlandse scheidsrechters ermee werken. Voetballers in de Eredivisie zullen dus rekening moeten gaan houden met een extra scheidsrechter die beelden terug kan kijken.

Lees ook…

Gerry van der List: Laat het Nederlandse volk de bondscoach voortaan zelf kiezen

Hoe dan

De vraag is nog hoe de videoscheidsrechter in het voetbal te werk zal gaan. Bij sporten als hockey en American Football kan het publiek meeluisteren naar het oordeel van de videoscheidsrechter. Bondsvoorzitter en UEFA-bestuurder Michael van Praag vertelde donderdag op een bijeenkomst van Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken dat deze openbare vorm van beslissen vooralsnog te ver gaat voor de voetbalsport.

‘De videoreferee zit ergens buiten het stadion in een autootje met meerdere goede beeldschermen. Met een headset staat hij, net als de assistent-scheidsrechters, in directe verbinding met de scheidsrechter,’ zei Van Praag volgens het Dagblad van het Noorden. Het blijkt de bedoeling te zijn dat de scheidsrechter het oordeel van de videoreferee direct meeneemt in zijn beslissing. Van Praag: ‘Hij kan, terwijl hij naar de beelden kijkt, tegen de scheids zeggen dat een overtreding met geel of met rood bestraft moet worden. En bijvoorbeeld ook of het wel of geen penalty is. Daarop kan de scheidsrechter meteen zijn beslissing baseren.’

Transparant

Uit de woorden van Van Praag blijkt niet dat voetballers, zoals bij hockey en tennis, een beslissing zullen kunnen aanvechten via de videoscheidsrechter. Als een team in het gelijk wordt gesteld, behoudt het zijn recht op de videoscheidsrechter. Zit de aanvrager ernaast, dan verliest het team dit recht.

Deze vorm van transparantie hoeft in het voetbal nog niet te worden verwacht. Maar dat er volgend jaar ‘iemand in een autootje’ met de scheidsrechter op het veld meegluurt, is een stap in de goede richting.