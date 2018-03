Voor het eerst sinds 1992 biedt NOS niet op Champions League

De NOS biedt niet op de tv-rechten van de Champions League. Al sinds de oprichting van het toernooi in 1992 is de NOS de enige aanbieder van de wedstrijden in Nederland, maar daar komt nu een einde aan.

De tv-rechten voor de periode de periode 2015-2018 worden niet gekocht door de omroep, zo meldt de website van de NOS.

Keuze

Volgens algemeen directeur Jan de Jong is de NOS door de bezuinigingen van het kabinet ‘gedwongen prioriteiten te stellen en keuzes te maken’. De omroep laat de Champions League schieten ten faveure van nieuwsvoorziening en de verslaggeving van andere sporten dan voetbal ‘juist omdat commerciële omroepen daar weinig tot geen aandacht aan besteden’.

Het laten schieten van ‘de grootste en belangrijkste clubcompetitie ter wereld is een rechtstreeks gevolg van dat beleid’, zegt de directeur op zijn eigen site.

Lees ook: ‘Leeuwinnen breken door’

De Nederlandse vrouwen kunnen zich voor het eerst voor het WK plaatsen. Mede dankzij een groot talent uit Friesland. Lees dit artikel hier (alleen voor abonnees) of via Blendle (voor maar 29 cent!).

Jongeren

Het opgeven van de Champions League gaat echter wel met pijn in zijn hart: ‘Vanwege het journalistiek belang, maar ook omdat de UEFA Champions League voor een uniek bereik onder jongeren zorgt.’ Volgens de cijfers van de omroep kijkt gemiddeld 21,5% in de leeftijdsgroep 15-34 jaar naar het toernooi. Door de Champions League neemt het weekbereik van de zender NPO3 met 16% toe. ‘Geen enkel ander programma scoort vergelijkbare cijfers’, aldus de NOS-directeur.

In Nederland is RTL de enige partij die concreet biedt op de Champions League. De commerciële omroep hoeft daardoor niet te concurreren met andere zenders. RTL zal per jaar tussen de vier en vijf miljoen neertellen voor de rechten van het voetbaltoernooi, zeggen betrokkenen tegen Voetbal International.

De NOS heeft weleens rond de twintig miljoen per jaar betaald, maar hoeft in tegenstelling tot de commerciële zenders de investering niet terug te verdienen met reclame.

Lees ook:

Gerry van der List: ‘Omroep Max is de parel van de publieke omroep’

Belastinggeld

Het besluit van de NOS komt toevalligerwijs vlak nadat VVD-Kamerlid Ton Elias staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aandrong op de openbaring van vertrouwelijke stukken over het contract dat de NOS heeft gesloten over het uitzenden van samenvattingen van eredivisiewedstrijden.

Elias vermoedt dat er geheime, onderliggende afspraken zijn gemaakt die niet goed te controleren zijn en riep staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de stukken in kwestie te openbaren. Het zou om een deal van 70 tot 75 miljoen euro aan belastinggeld gaan, volgens het Kamerlid.

Hij verwees daarbij naar het populaire programma Heel Holland Bakt van Omroep MAX.

RTL wilde dat programma ook uitzenden maar viste volgens Elias achter het net omdat MAX meer dan twee keer de gangbare prijs bood. Het Kamerlid vindt het ‘buitengewoon onjuist’ dat de commerciëlen op deze manier ‘in de hoek worden gemept met belastinggeld’.