Achter afschaffen van contant geld schuilt dubieuze missie

Veel grote gemeenten doen contant geld in de ban: in onder meer Leiden, Tilburg en Amersfoort is de kassa bij publieksbalies afgeschaft, zodat burgers er enkel nog kunnen pinnen. Achter de afschaffing van contant geld schuilt een een dubieuze missie, schreef Syp Wynia in 2015 al. Lees hier zijn analyse.

De gedachte achter het verbieden van bankbiljetten en munten is een aanslag op de keuzevrijheid en op de individuele vrijheid in het algemeen. Dan kun je de Volkswagen Golf ook wel verbieden omdat het de favoriete vluchtauto van geboefte is.