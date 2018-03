Uit de ministerraad: Van Sint Maarten tot Baudet

Elke vrijdag na de wekelijkse ministerraad praat de minister-president of zijn vervanger met de pers over wat er is besproken en andere urgente kwesties. Carla Joosten was er voor Elsevier Weekblad bij. Deze week: Sint Maarten, Zwarte Piet en Baudet.

Het valt nog niet mee om premier Mark Rutte (VVD) nog te verrassen tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Over de IS-terrorist die gesignaleerd zou zijn in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, wilde hij zich ondanks aandringen niet uitlaten. Hij bleef maar herhalen dat er alles aan wordt gedaan om Nederland veilig te houden.

In de slag bij Dokkum om Zwarte Piet mengde hij zich ook al niet echt. Wel vond Rutte demonstreren op de dag dat de Sint aankomt niet zo gepast. ‘Niet vanuit de wet maar vanuit algemeen fatsoen. Ik vind dat kinderen gewoon moeten kunnen genieten van het Sinterklaasfeest. Confronteer ze dan niet met demonstraties.’

Over de eigenrichting van de Friezen op de snelweg, wilde hij zich al helemaal niet uitlaten, dat is immers onder de rechter.

Politiek veiliger was een toelichting op de behandelde Najaarsnota. Rutte vertelde verheugd dat Nederland tot de vier landen in de eurozone behoort met een begrotingsoverschot en een schuld onder de 60 procent. Bingo.

Regering eist aftreden premier Marlin

Toch had de premier een bijzondere vergaderdag. Zo had de Rijksministerraad – die over het hele Koninkrijk gaat – ’s ochtends besloten dat de premier van Sint Maarten moest opstappen.

De gouverneur van Sint Maarten, die het staatshoofd vertegenwoordigt, kreeg vanuit Den Haag de aanwijzing ‘te bevorderen’ dat premier William Marlin zijn biezen pakte. Volgens Rutte een unieke maatregel in het Koninkrijk.

De heibel was begonnen toen de man zich niet wilde conformeren aan de voorwaarden voor de Nederlandse miljoenenhulp voor het door de orkaan Irma getroffen eiland.

De bonusvraag voor Rutte kwam van Hart van Nederland. Wat hij vond van de nieuwe baan van oud-VVD-staatssecretaris Fred Teeven die part time buschauffeur is geworden. ‘Ik bereid me natuurlijk voor op kritische vragen van Thierry Baudet. Weer een VVD’er die bestuurder wordt,’ zei Rutte doelend op de kritiek van Forum voor Democratieleider Baudet dat Nederland een ‘partijkartel’ heeft.