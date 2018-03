Hoe Humberto Tan ten onder ging aan ‘diversiteit’

Het omroepbedrijf RTL onthief de presentator van het bekendste programma op zijn belangrijkste zender uit zijn functie. Hij wordt vervangen door een presentator van de publieke omroep. Het was dagen achtereen het meest besproken onderwerp in Nederland. Misschien is het dat nog wel.

Dit besluit van RTL volgde op een ander ingrijpend besluit. Enkele weken eerder werd namelijk bekend dat de directeur van de tv-programma’s ermee stopte. Dat besluit werd toen al mede in verband gebracht met de steeds slechtere kijkcijfers van het RTL-praatprogramma – waar de vertrekkende directeur dus nog wel even ingegrepen heeft. Tenzij er ondanks de vertrekkende directeur is ingegrepen, dat kan natuurlijk ook.

Het einde van het directeurschap van Erland Galjaard en het einde van Humberto Tan als presentator van RTL Late Night zijn evenals de komst van Twan Huys naar RTL met z oveel fascinerende facetten omgeven, dat het een goed gegeven voor tv-drama zou kunnen zijn. De namen van de betrokkenen hoeven niet eens veranderd. Die zijn al van literair gehalte.

Lage kijkcijfers fnuikend

Uiteindelijk waren het de kijkcijfers die zowel Galjaard als Tan de das omdeden, daar is de publieke opinie het wel over eens. Logisch. Commerciële televisie heeft kijkers nodig, liefst kijkers die ontvankelijk zijn voor tv-reclame, want dat trekt adverteerders die de inkomsten van de zender leveren. Dan kun je kort geleden nog de meest bewierookte presentator van Hilversum zijn geweest, maar als de eerder zo talrijke kijkers bij bosjes weglopen, is het snel bekeken.

En dus stond in de huiskamer, maar zeker ook in de andere praatprogramma’s, de vraag centraal waarom het programma van Humberto Tan in zo’n hoog tempo de kijkersgunst kwijtraakte.