Het is maar goed dat Ramautarsing zich heeft teruggetrokken

Naast het gemankeerde goud van Sven Kramer, het vertrek van Humberto en de tragische lotgevallen van reality-ster Barbie hadden we Yernaz Ramautarsing er niet bij kunnen hebben, schrijft Philip van Tijn. Het is maar goed dat hij zich heeft teruggetrokken als kandidaat-gemeenteraadslid.

In 1968 deed Andy Warhol een beroemd geworden uitspraak: ‘In the future everyone will be world famous for 15 minutes.’ Later werd dit verhaspeld tot: ‘Ieder mens heeft recht op zijn fifteen minutes of fame.’

Een briljante uitspraak van de grondlegger van de pop-art, zelf wereldberoemd geworden door zijn portretten van Marilyn Monroe en van Campbell’s Soup. In 1968! In een wereld zonder internet, social media, Toppers, Gordon, de schoenen van minister De Jonge en al die tv-programma’s met zogeheten BN’ers van wie menigeen nog nooit heeft gehoord.

Ook Yernaz heeft zijn 15 minutes of fame gehad

Yernaz Ramautarsing heeft zijn 15 minuten gehad. Ruimschoots, dus hij mag niet klagen. Wereldberoemd in Nederland geworden door te verkondigen dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zijn. Zijn toevoeging dat hij het liever anders had gezien en de bijzonderheid dat degene die dit zei zelf een zeer donkere huidskleur heeft, gingen aanvankelijk in het rumoer verloren. Net als de clausulering dat dit niet geldt voor Aziaten, want die slaat hij juist hoger aan qua intelligentie. Heel ingewikkeld dus: je kunt moeilijk iemand een racist noemen die zijn eigen huidskleur onder in de rangorde zet en je kunt ook niet zeggen dat hij uitgaat van de blanke suprematie, als hij een paar miljard Aziaten bovenin zet.