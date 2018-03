Hoe Pechtolds populisme D66 laat bloeien

Er zijn in Nederland 333 gemeenten waar 21 maart verkiezingen worden gehouden. Maar alle debatten van afgelopen weken gingen over één partij, Forum voor Democratie (FvD). Dankzij D66 van Alexander Pechtold. FvD doet slechts in één gemeente mee: Amsterdam.

Terecht constateert de Volkskrant dat de disproportionele onnatuurlijke aandacht voor FvD door D66 is veroorzaakt. Deze partij is al weken bezig om het debat te gijzelen. Het is ze gelukt. In de voorbije weken gingen de debatten niet over de gemeenteraadsverkiezingen, maar over één partij en één thema: FvD en racisme.

De methode-Pechtold werkt. Hij is gefundeerd in een Schmittiaans schema. De Duitse rechtsfilosoof Carl Schmitt (1888-1985) was van mening dat de specifieke onderscheiding waartoe politieke handelingen en motieven moeten worden herleid, dat van vriend en vijand is.

Lees hier het omslagartikel van Syp Wynia: Hoe D66 maar blijft drammen

De politieke vijand is geen misdadiger en hij hoeft ook moreel niet slecht te zijn. De vijand wordt slechts zakelijk als vijand beschouwd. De strijd tussen vriend en vijand is een zuivere politieke strijd. De uiterste consequentie van de strijd tussen vriend en vijand is volgens Schmitt de eventualiteit van de zijnsmatige negatie van de vijand. In deze strijd kun je dus worden gedood. Het hoeft niet, maar het is wel reële mogelijkheid.

D66, een eenmansleger met een duidelijke vijand

De Schmittiaanse methode van Pechtold heeft gewerkt. In 2006 kwam D66 onder leiding van Pechtold met drie zetels in de Tweede Kamer. Met drie zetels kun je nauwelijks aandacht trekken in de media en het publieke debat. Toch wist Pechtold alle aandacht op zich te vestigen door een keiharde strijd aan te gaan met Geert Wilders. Daardoor was hij continu in het nieuws en in het publieke debat werd voortdurend gesproken over de strijd tussen Pechtold en Wilders.

Pechtold veranderde zijn driemansfractie in een eenmansleger met een duidelijke vijand: Wilders. De strijd bestond uit een simpel schema, namelijk de keerzijde van Geert Wilders: (anti)islam – pro(islam), anti-multiculturalisme – pro multiculturalisme, et cetera.