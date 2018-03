Waarom de AIVD meer bevoegdheden moet krijgen

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) biedt in zijn laatste rapport meer openheid dan ooit. Maar velen in de media gingen voorbij aan de manier waarop dit jaar het jaarverslag is opgesteld.

Onnodige geheimzinnigheid is schadelijk voor een inlichtingendienst. Natuurlijk moeten geheimen geheim blijven. Daaraan twijfelt niemand. Maar niet alles hoeft geheim te blijven. Dat is in een democratische rechtsorde van groot belang.

Journalisten, wetenschappers en politici moeten zich een beeld kunnen vormen van de activiteiten van de diensten. Zo wordt bij een breed publiek het draagvlak vergroot voor de wijze waarop de inlichtingendiensten worden geleid en functioneert.

Dit jaar aandacht voor massavernietigingswapens

De informatie over de aandachtsgebieden van de diensten maakt de samenleving alert op mogelijke gevaren. En tevens laat zij zien waartoe het allemaal dient. Dit jaar zien we uitgebreid aandacht voor massavernietigingswapens.

Zo vermeldt het jaarverslag dat de AIVD en MIVD veelvuldig hebben gerapporteerd over ‘gestage technische ontwikkelingen van Noord-Korea’ ten aanzien van zowel het programma voor nucleaire wapens als het ballistische raketprogramma. Let op de formulering: de AIVD heeft diverse keren rapporten of ambtsberichten aan andere staatsorganen uitgebracht over Noord-Korea.

Hetzelfde geldt over het Iraanse regime. Volgens de AIVD gaat Iran daadwerkelijk verder met het vergroten van de nauwkeurigheid en het bereik van zijn raketten. Ook hierover heeft de AIVD rapporten uitgebracht. Andere Europese landen hebben eveneens aandacht voor de raketontwikkeling van Iran.

Ook meldt de AIVD dat de dienst onderzoek heeft verricht naar ‘de bereidheid van Teheran om zich aan de afspraken van het internationale nucleaire akkoord te houden.’ Natuurlijk mogen we niet weten wat de conclusie van de diensten zijn. Maar dat ze zich bezighouden met dit vraagstuk, is alleen maar toe te juichen.