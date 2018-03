Dagelijksheden van Remco Campert: Tovenaar

Laatst was het volle maan. Ik had het licht in de kamer uitgedaan en keek naar de witte bal die in de hemel hing. Ik voelde me nietig. ‘Een kruimel op de rok van het universum,’ zoals Lucebert schreef. Het was eigenlijk een wonder dat we ons bestaan volhielden. Er waren mensen die er gelovig van werden.

