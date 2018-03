De Hersenstichting schetst met een nieuwe indeling van hersenaandoeningen een vreemd beeld van de werkelijkheid. Uiteindelijk leidt dat niet tot meer begrip bij het publiek.

Dat is schrikken: 25 procent van alle Nederlanders heeft een hersenaandoening. Een kwart! De Hersenstichting bracht maandag cijfers naar buiten die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij elkaar zocht. Volgens het RIVM staan circa 3,8 miljoen mensen bij hun huisarts geregistreerd met een hersenaandoening.

Iedereen kent uiteraard mensen in zijn of haar omgeving die zijn getroffen door een hersenbloeding, hersentumor, dementie of een andere vorm van schade aan het brein. Maar 3,8 miljoen? Dat is onwaarschijnlijk veel. Hoe komt de Hersenstichting aan dat getal?

Ook slapeloosheid en depressie meegerekend

Het heeft te maken met nieuwe definities en timing. Want behalve aandoeningen als hierboven, rekent de Hersenstichting ook psychische stoornissen, zoals depressies en angst- en persoonlijkheidsstoornissen, mee. Sterker: die vormen met 1.907.700 gevallen de grootste categorie. Ook slaapstoornissen (ruim 500.000 gevallen van apneu en slapeloosheid) horen er blijkbaar bij. Het ontbreekt er nog maar aan dat een kater als hersenaandoening worden aangemerkt.

Als je al die zeer diverse ziektes, problemen en klachten optelt, kom je inderdaad aan 3,8 miljoen gevallen. Dat is overigens bij lange na geen kwart van de bevolking: 3,8 keer 4 is 15,2 miljoen, terwijl Nederland ruim 17 miljoen inwoners telt. De Hersenstichting overdrijft dus nogal.

Campagne wordt afgetrapt

Timing speelt daarbij een rol. Volgende week trapt de Hersenstichting namelijk een campagne af waarmee zij de aandacht vestigt op de gevolgen van hersenaandoeningen, voor de mensen die het persoonlijk treft, als ook voor de almaar stijgende kosten die ermee zijn gemoeid: 25 miljard euro, ofwel 27 procent van de totale zorgkosten in Nederland.

De vraag is alleen of het helpt om in dienst van deze (behartigenswaardige) campagne de cijfers zo te overdrijven. Door alles wat ook maar iets met het brein te maken heeft, op één hoop te vegen, verwatert de aandacht eerder dan dat die groeit. Want ADHD is toch van heel andere orde dan alzheimer.