Het leger van Turkse president Recep Tayyip Erdogan vecht onverminderd door. Niet tegen de Islamitische Staat (IS) of Al-Qa’ida, maar tegen de Turkse en Syrische Koerden. Zo wil hij ongestoord aan de macht blijven.

Een despoot in een land waar meer dan de helft van de bevolking het niet met hem eens is, moet een situatie creëren waardoor hij wordt getolereerd door een zwijgende meerderheid. In de geschiedenis komt dat vaker voor: een despoot construeert interne en externe vijanden.

Volgens deze logica moeten er individuen en groepen zijn die voor het volk als vijanden kunnen worden neergezet. Als ze er niet zijn, moeten ze worden gemaakt. Als ze willen capituleren, moet de capitulatie niet worden aanvaard. De vijanden van de despoot worden voorgesteld als de vijanden van het volk, de natie of het vaderland.

President Erdogan is het gelukt om twee groepen van vijanden te construeren: Koerden en Turken zelf. De interne vijanden worden overal gevonden. Reeds zijn tienduizenden gearresteerd en er werden nog eens tienduizenden gezuiverd van overheidsdiensten, rechterlijke macht en de onderwijsinstellingen. De zuivering gaat gepaard met willekeur. Een succesvolle zuivering moet willekeurig zijn, om voldoende vrees bij de bevolking in te boezemen. Angst is het wapen van de tirannie. Angst heeft gewerkt in Turkije: er zijn geen grote protesten tegen het regime van Erdogan.

Koerden zijn Erdogans externe vijand

De Koerden zijn interessant, omdat zij als externe vijanden kunnen worden neergezet. Hier wordt het Koerdische terrorisme niet ontkend. Maar de omvangrijke oorlog tegen Koerden in Turkije werd door het regime van Erdogan begonnen en in stand gehouden. Daardoor zouden ook militairen worden beziggehouden met een zogenaamde vaderlandse oorlog. Ook bekommert de militaire top zich nu niet langer om Erdogan, maar om de vijand. Nu Koerden ook buiten de Turkse grenzen worden bestreden, geloven de Turken dat de Koerdische strijders daadwerkelijke de externe vijanden zijn. Erdogan manipuleert en onderdrukt met succes.

De lange arm van Erdogan is ook volop aanwezig in andere landen. Afgelopen week bereikten ons berichten over de door het Turkse regime voorgeschreven preek voor alle Turkse moskeeën in buitenland. Het Turkse ministerie voor Godsdienstzaken (Diyanet) riep in de vrijdagpreek Turken op de ‘gewapende jihad’ in het Syrische Afrin te steunen: ‘De gewapende strijd voor geloof, vrede en geboorteland is het hoogste niveau van jihad.’