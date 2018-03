D66 en Poetin delen zelfde democratische ambities

Hij is er niet meer. Te jong is hij heen gegaan. Zijn schepper vond hem niet waard om langer te leven. De referendumwet is ingetrokken. Het was ooit een kroonjuweel van Democraten 66, een mooi kroonjuweel, dachten D66’ers. Hier werd een D66-complex geboren. Een complex tussen Oedipus en Elektra.

Maar de andere partijen hielden niet echt van dat kroonjuweel. In 2005 werd voor de eerste keer een referendum gehouden. Het ging om het Europese Grondwetverdrag. Dat verdrag sneuvelde bij het eerste referendum. En toen was Thierry Baudet nog een student. Geert Wilders was evenmin van grote betekenis in de politiek. Een anti-EU-sentiment bestond er niet. Toch sneuvelde het verdrag.