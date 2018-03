Premier Mark Rutte (VVD) zet komende week in een toespraak in Berlijn zijn ideeën uiteen over de Europese Unie (EU). De locatie is niet toevallig. De EU is een groot Duits rijk geworden, zoals de Britse oud-ambassadeur in Berlijn Paul Lever schrijft in zijn boek Berlin Rules. Rutte moet dan ook vooral in Duitsland op campagne als hij al te wilde Duitse EU-plannen wil saboteren.

