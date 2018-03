Nederland betaalt veel meer aan de Europese Unie (EU) dan het in de vorm van subsidies terugkrijgt. De jaarlijkse contributie aan Brussel bedraagt zo’n 8 miljard euro en er komt ongeveer 2 miljard terug. Nederland betaalt, gerekend per hoofd van de bevolking, ook het meest van alle lidstaten van de Europese Unie. Dat daarvoor geen objectieve reden is, maakt het steeds minder verteerbaar.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen