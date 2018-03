Zijlstra vergoelijkt aanval op Koerden en staat nu in z’n hemd

Op de hoofdfoto van de homepage van het ministerie van Buitenlandse Zaken glunderen twee mannen in wie je meteen Koerden herkent. In het bijbehorende artikel pakt een ‘beleidsmedewerker humanitair ontmijnen’ – kun je ook inhumaan ontmijnen? – uit over de zegeningen van 20 miljoen euro subsidie die de Koerdische wegen en weilanden weer begaanbaar maakte.

